Хабаровчанина будут судить за травму дочери в заброшенной «Башне Архитектора»

Отец предложил девочке, которая интересовалась заброшенными зданиями, сходить в полуразрушенное здание на улице у Амурского моста. В июне они пришли туда, чтобы провести фотосессию, хотя строение находится в частной собственности и заходить в него запрещено и опасно.