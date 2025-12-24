Ричмонд
Хабаровчанина будут судить за травму дочери в заброшенной «Башне Архитектора»

Девочка получила тяжёлые травмы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске будут судить 66-летнего горожанина, 12-летняя дочь которого упала с высоты в заброшенной «Башне архитектора» и получила тяжелые травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Отец предложил девочке, которая интересовалась заброшенными зданиями, сходить в полуразрушенное здание на улице у Амурского моста. В июне они пришли туда, чтобы провести фотосессию, хотя строение находится в частной собственности и заходить в него запрещено и опасно.

Отец с дочерью поднялись на четвертый этаж. Во время фотосессии девочка оступилась и упала через отверстие на бетонный пол третьего этажа. Как сообщалось ранее, она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы и ушибы. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

— Хабаровчанин обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее в поселке Переяславка района имени Лазо шестилетняя девочка выжила при падении с пятого этажа.