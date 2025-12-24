В Тулунском районе задержан пьяный водитель, перевозивший людей в кузове мотороллера. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, мотоцикл ехал без включенных фар, это и вызвало подозрения у автоиспекторов. Ночью водитель освещал дорогу лишь налобным фонариком. В кузове транспортного средства были четыре пассажира и ребенок.