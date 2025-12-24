Крионист оценил вероятность возвращения к жизни Усольцевых после замерзания

«Действительно, бывали случаи, когда людей возвращали к жизни после очень серьёзных ситуаций: кораблекрушений и долгого пребывания в ледяной воде, авиакатастроф и долгого нахождения пострадавших в холодной тайге. Также в медицине используется процесс гипотермии. То есть в условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьёзные ранения, чтобы замедлить все процессы и выиграть время, которое позволит хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет», — сказал Самыкин.