Крионист оценил вероятность возвращения к жизни Усольцевых после замерзания

Крионист Алексей Самыкин в беседе с aif.ru оценил возможность возвращения к жизни Усольцевых после замерзания.
Напомним, согласно одной из версий экспертов, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября в Кутурчинском Белогорье сбились с пути, заблудились и впоследствии замёрзли насмерть. Как известно, в тот день погода резко ухудшилась. Поиски пропавших начались только через двое суток.
«Действительно, бывали случаи, когда людей возвращали к жизни после очень серьёзных ситуаций: кораблекрушений и долгого пребывания в ледяной воде, авиакатастроф и долгого нахождения пострадавших в холодной тайге. Также в медицине используется процесс гипотермии. То есть в условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьёзные ранения, чтобы замедлить все процессы и выиграть время, которое позволит хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет», — сказал Самыкин.
Эксперт пояснил, что в спасении замёрзшего человека ключевой фактор имеет время.
«Человека, подвергнувшегося воздействию низких температур, вывести из состояния, в котором он пребывает, с последствиями для организма или нет, можно, только если помощь подоспеет в течение нескольких часов», — подытожил Самыкин.
Ранее Самыкин отметил, что Усольцевы могли не осознавать, что замерзают насмерть.
Напомним, исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.