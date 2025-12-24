Трамп шуткой рассмешил Сталлоне на вручении премии за заслуги в области культуры

Торжественное вручение наград прошло в Белом доме 7 декабря. В тот же день вечером состоялся гала-концерт в главном театральном зале Вашингтона, который до недавнего времени официально носил имя бывшего президента Джона Кеннеди. Телеверсия закрытого мероприятия вышла в эфир в ночь на 24 декабря по московскому времени. После церемонии совет директоров крупнейшей концертной площадки американской столицы принял решение дополнить ее название именем действующего президента. Фамилия Трампа была нанесена на стену театрального комплекса, включающего три сцены, над именем Кеннеди. Соответствующие изменения внесены на официальный сайт и в аккаунты в соцсетях Трамп-Кеннеди-центра.