Трамп шуткой рассмешил Сталлоне на вручении премии за заслуги в области культуры

Трамп выступал на вручении премии конферансье.
Президент США Дональд Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне во время церемонии вручения ему награды за вклад в развитие культуры. Американский лидер пошутил, что «от Слая не дождешься помощи».
«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку — прим. URA.RU)», — сказал Трамп на вручении премии Кеннеди-центра. Его слова приводит РИА Новости.
Сталлоне вошел в число деятелей кино и музыки, удостоенных Трампом в 2025 году премии, приуроченной к деятельности Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Глава Белого дома назвал Сильвестра Сталлоне своим особым другом и подчеркнул, что актер «сделал фантастические вещи». Об остальных обладателях награды президент США отозвался как о «лучших артистах, когда-либо ходивших по земле», подчеркнув, что их любят и в США, и он лично.
В рамках церемонии Дональд Трамп выступал в качестве ведущего. По словам республиканца, он стал первым президентом, который взял на себя роль конферансье на этом мероприятии.
Торжественное вручение наград прошло в Белом доме 7 декабря. В тот же день вечером состоялся гала-концерт в главном театральном зале Вашингтона, который до недавнего времени официально носил имя бывшего президента Джона Кеннеди. Телеверсия закрытого мероприятия вышла в эфир в ночь на 24 декабря по московскому времени. После церемонии совет директоров крупнейшей концертной площадки американской столицы принял решение дополнить ее название именем действующего президента. Фамилия Трампа была нанесена на стену театрального комплекса, включающего три сцены, над именем Кеннеди. Соответствующие изменения внесены на официальный сайт и в аккаунты в соцсетях Трамп-Кеннеди-центра.