«Добивай ее»: незнакомцы накинулись на педагога и ветерана МВД в Екатеринбурге. Фото

«[Бей] ее! [Бей] ее! [Бей] ее!» — командовал дебошир своей спутнице. Она, напав со спины, нанесла около десяти ударов Ирине. «Разбила мои очки, а также выдрала клок моих волос. Я пыталась оторваться и оттолкнуть ее от себя, но она как хищная львица, сзади вцепившись, хватала меня со спины и не отпускала. При этом ее мужчина продолжал кричать, чтобы она “добивала меня”. Все это происходило на глазах моего ребенка», — указано в заявлении учительницы, которое она написала в МВД.