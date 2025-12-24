«Добивай ее»: незнакомцы накинулись на педагога и ветерана МВД в Екатеринбурге. Фото

Пострадавшие обратились за помочью к полицейским.
В Екатеринбурге мужчина и женщина неславянской внешности зверски напали на тифлопедагога Ирину (имя изменено) и ее мужа — ветерана МВД — возле аптеки. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала дочь пострадавшей.
По ее словам, ЧП произошло 20 декабря в 15 часов на улице Пехотинцев. Ирина с мужем и младшей дочерью (12 лет) приехала туда, чтобы купить лекарства. Оттуда женщина вышла вместе с незнакомцем, который увидел ее супруга и стал оскорблять его. «Че встал?! Да я тебя *****! Люди, которые проходили мимо, хотели помочь, но были напуганы из-за этого мужчины», — сказала собеседница агентства.
Экс-полицейский пытался вразумить и успокоить агрессора, но он продолжал. Жена хулигана присоединилась к конфликту. Женщина, по словам собеседницы, набросилась на ее маму. «Да мне [плевать] на полицию! Делаю, что хочу!» — так незнакомец орал на пострадавших.
«[Бей] ее! [Бей] ее! [Бей] ее!» — командовал дебошир своей спутнице. Она, напав со спины, нанесла около десяти ударов Ирине. «Разбила мои очки, а также выдрала клок моих волос. Я пыталась оторваться и оттолкнуть ее от себя, но она как хищная львица, сзади вцепившись, хватала меня со спины и не отпускала. При этом ее мужчина продолжал кричать, чтобы она “добивала меня”. Все это происходило на глазах моего ребенка», — указано в заявлении учительницы, которое она написала в МВД.
Что стало причиной конфликта, пострадавшие пояснить не могут. По их словам, на них напали просто так.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Эта парочка набросилась на учителя и экс-полицейского.