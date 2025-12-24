Ричмонд
ПВО сбила второй атаковавший Москву беспилотник за утро

Второй за утро летевший на Москву украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны России. Об этом 24 декабря рассказал в своём Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА, атаковавший Москву», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что на месте падения дронов сейчас работают сотрудники экстренных служб столицы.

Напомним, что первый атаковавший Москву БПЛА уничтожили часом ранее. Первое сообщение о ликвидации летевшего на столицу дрона появилось в 4:17 утра, второе — в 5:20. В обоих случаях информации о деталях последствий на земле не было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

