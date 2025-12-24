ПВО сбила второй атаковавший Москву беспилотник за утро

«Уничтожен ещё один БПЛА, атаковавший Москву», — написал Собянин.
Мэр Москвы добавил, что на месте падения дронов сейчас работают сотрудники экстренных служб столицы.
Напомним, что первый атаковавший Москву БПЛА уничтожили часом ранее. Первое сообщение о ликвидации летевшего на столицу дрона появилось в 4:17 утра, второе — в 5:20. В обоих случаях информации о деталях последствий на земле не было.
