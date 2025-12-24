США проводят операцию по захвату нефтяного танкера, ожидается подкрепление

Американская сторона оправдывает свое усиленное военное присутствие в Карибском регионе якобы операциями против наркотрафика. В сентябре и октябре вооруженные силы США уничтожали у побережья Венесуэлы катера, подозреваемые ими в перевозке наркотиков. Канал NBC также сообщал о проработке вариантов нанесения ударов по целям внутри Венесуэлы. При этом 3 ноября Дональд Трамп заявил, что США не планируют воевать с этой страной.