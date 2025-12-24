США проводят операцию по захвату нефтяного танкера, ожидается подкрепление

США собираются захватить очередной танкер Венесуэлы.
Береговая охрана США готовится к захвату очередного нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, в Карибском море. В настоящее время она ждет подхода подкрепления. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомленный источник.
«Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья», — пишет Reuters. Необходимость ожидать дополнительные силы собеседники агентства объяснили якобы отказом экипажа допустить на борт американских инспекторов.
Отмечается, что для захвата судна могут быть задействованы специализированные группы реагирования на угрозы морской безопасности, возможна высадка с вертолета. Ранее береговые инспекторы США несколько раз проводили проверки венесуэльских судов с нефтью под предлогом борьбы с наркоторговлей. Так, 21 декабря, они попытались захватить еще одно судно, пишет «Национальная служба новостей».
Данный инцидент развивается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о намерении заблокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Трамп также потребовал от республики вернуть некие «украденные», по его словам, активы и пригрозил «невиданным шоком», отмечает RT.
Американская сторона оправдывает свое усиленное военное присутствие в Карибском регионе якобы операциями против наркотрафика. В сентябре и октябре вооруженные силы США уничтожали у побережья Венесуэлы катера, подозреваемые ими в перевозке наркотиков. Канал NBC также сообщал о проработке вариантов нанесения ударов по целям внутри Венесуэлы. При этом 3 ноября Дональд Трамп заявил, что США не планируют воевать с этой страной.
В Каракасе данные действия расценивают как провокацию, направленную на дестабилизацию региона и нарушение международных соглашений. В российском МИД, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, указывали на односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.