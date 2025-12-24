Тюменские подростки поддержали опасный TikTok тренд

Тюменские подростки охотятся за припаркованными машинами в спальных районах Тюмени.
Тюменские школьники снимают с автомобилей щетки стеклоочистителя и крышки ниппелей, чтобы набрать просмотры в социальной сети TikTok. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, такие игры могут обернуться для подростков не только административной, но и уголовной ответственностью.
«Подростки снимают “дворники” и крышки ниппелей с припаркованных в спальных районах машин. Процесс снимают на видео, записи затем публикуют в соцсети TikTok. Кто набрал больше лайков, тот и победил. К слову, такие ролики в соцсети долго не “живут” и быстро подвергаются блоку. Некоторые пострадавшие автовладельцы уже обратились в полицию», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что за мелкое хищение чужого имущества стоимостью от 1 000 до 2 500 рублей предусмотрена административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ. «Если сумма украденного превышает 2 500 рублей, то несовершеннолетних могут привлечь уже к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ», — добавил собеседник URA.RU.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени осудили подростков, которые избивали сверстников, записывая процесс на камеру мобильных телефонов. Их признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.