Тюменские подростки поддержали опасный TikTok тренд

«Подростки снимают “дворники” и крышки ниппелей с припаркованных в спальных районах машин. Процесс снимают на видео, записи затем публикуют в соцсети TikTok. Кто набрал больше лайков, тот и победил. К слову, такие ролики в соцсети долго не “живут” и быстро подвергаются блоку. Некоторые пострадавшие автовладельцы уже обратились в полицию», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.