Курганский суд наложил арест на имущество депутата из Екатеринбурга Чачина

У депутата из Екатеринбурга Чачина курганский суд арестовал имущество.
Следователи из Курганской области в рамках уголовного дела подали ходатайство об аресте имущества депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина, которое было удовлетворено судом. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«На имущество депутата гордумы Екатеринбурга Чачина наложен арест по ходатайству следователей. У него арестовали три земельных участка и квартиру», — сообщили источники. Чачин пытался обжаловать арест, но получил отказ.
Редакция обратилась за комментариями в курганские суды. В пресс-службе городского суда подтвердили информацию об ограничительных мерах. «Следователь обратился с ходатайством об аресте имущества Чачина, которое было удовлетворено судом», — рассказали в организации. В областном суде отметили, что решение первой инстанции было оставлено без изменения, а жалоба Чачина — без удовлетворения.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Чачин угодил под следствие в городе Шадринске (Курганская область). Силовики считают его причастным к махинациям с поставками оборудования для водозабора по муниципальному контракту. Якобы Чачин закупил несоответствующее контрактным обязательствам оборудование, а в мэрии его оплатили. Заявленный ущерб превысил 28 миллионов рублей.