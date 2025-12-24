Курганский суд наложил арест на имущество депутата из Екатеринбурга Чачина

Редакция обратилась за комментариями в курганские суды. В пресс-службе городского суда подтвердили информацию об ограничительных мерах. «Следователь обратился с ходатайством об аресте имущества Чачина, которое было удовлетворено судом», — рассказали в организации. В областном суде отметили, что решение первой инстанции было оставлено без изменения, а жалоба Чачина — без удовлетворения.