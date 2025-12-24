Ричмонд
В Минздраве рассказали о состоянии детей из норильской семьи, в которой ребенок умер от голода

Состояние двух детей из норильской семьи, где от голода скончался пятимесячный младенец, остается стабильно тяжелым, однако медики фиксируют улучшение показателей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Состояние остается тяжелым, но есть положительная динамика», — заявили в министерстве. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 35‑летняя жительница Норильска проживала в квартире с четырьмя детьми: 15‑летней дочерью, девочками двух и одного года, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина, по версии Следкома, ушла к знакомому, оставив детей одних практически без пищи, передает Общественная Служба Новостей. 17 декабря младенец умер от истощения, две младшие девочки были экстренно доставлены в медицинское учреждение, старшую дочь определили в социальный приют. Мать детей задержана. О смерти сына она узнала по телефону от дочери. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбудил уголовное дело в отношении женщины по статье об убийстве малолетнего, заведомо находившегося для обвиняемой в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, пишет «Царьград».