«Застрял в машине в 30-градусные морозы»: полицейские спасли сибиряка из заснеженной канавы

В Иркутске владелец «Toyota Land Cruiser» случайно заехал в скрытую под снегом водоотводную канаву. Самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, а водитель эвакуатора лишь развел руками: спецтехника могла серьезно повредить автомобиль при попытке вытянуть его тросом. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской Госавтоинспекции. На помощь пришел патрульный экипаж ДПС.