Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Застрял в машине в 30-градусные морозы»: полицейские спасли сибиряка из заснеженной канавы

В Иркутске сотрудники ДПС спасли водителя внедорожника из водоотводной канавы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске владелец «Toyota Land Cruiser» случайно заехал в скрытую под снегом водоотводную канаву. Самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, а водитель эвакуатора лишь развел руками: спецтехника могла серьезно повредить автомобиль при попытке вытянуть его тросом. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской Госавтоинспекции. На помощь пришел патрульный экипаж ДПС.

— Оценив ситуацию, полицейские решили действовать проверенным методом — вручную. Около двух часов правоохранители расчищали плотный снег вокруг машины, освобождая внедорожник из «плена», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Счастливый водитель поблагодарил сотрудников полиции и продолжил свой путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе задержан пьяный водитель, перевозивший людей в кузове. У нарушителя также не было прав.