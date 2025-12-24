«Застрял в машине в 30-градусные морозы»: полицейские спасли сибиряка из заснеженной канавы

В Иркутске владелец «Toyota Land Cruiser» случайно заехал в скрытую под снегом водоотводную канаву. Самостоятельные попытки выбраться ни к чему не привели, а водитель эвакуатора лишь развел руками: спецтехника могла серьезно повредить автомобиль при попытке вытянуть его тросом. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской Госавтоинспекции. На помощь пришел патрульный экипаж ДПС.
— Оценив ситуацию, полицейские решили действовать проверенным методом — вручную. Около двух часов правоохранители расчищали плотный снег вокруг машины, освобождая внедорожник из «плена», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Счастливый водитель поблагодарил сотрудников полиции и продолжил свой путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе задержан пьяный водитель, перевозивший людей в кузове. У нарушителя также не было прав.