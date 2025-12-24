Суд во Владивостоке вынес приговор по резонансному делу о нападении на соседей с огнемётом и гарпуном

Конфликт произошёл в июне 2023 года на почве нерационального потребления электроэнергии фигурантом и его семьёй. Как писали источники в социальных сетях, фигурант обвинял председательницу в самоуправстве — утверждении слишком больших тарифов на электричество и принуждению к установке дорогостоящего прибора учёта. Утверждалось, что семья фигуранта стала платить за коммунальный ресурс напрямую сетевой организации по договору, за что председательница отключила домовладение от электричества. Фигурант подключился снова.