Суд во Владивостоке вынес приговор по резонансному делу о нападении на соседей с огнемётом и гарпуном

Конфликт произошёл в июне 2023 года на почве нерационального потребления электроэнергии фигурантом и его семьёй. Как писали источники в социальных сетях, фигурант обвинял председательницу в самоуправстве — утверждении слишком больших тарифов на электричество и принуждению к установке дорогостоящего прибора учёта. Утверждалось, что семья фигуранта стала платить за коммунальный ресурс напрямую сетевой организации по договору, за что председательница отключила домовладение от электричества. Фигурант подключился снова.
Когда председательница в сопровождении соседей развернула работы по выявлению хищения электроэнергии на территории СНТ и уличила в этом фигуранта, мужчина вышел к группе «инспекторов» с зажжённым кустарным огнемётом, сделанным из газового баллона. Один из мужчин, сопровождавших председательницу, попытался его остановить и получил серьёзные ожоги.
Затем фигурант выстрелил из ружья для подводной охоты в председательницу, ранив её в шею. Стрела гарпуна жизненно важные органы не задела, хоть и пробила шею насквозь, женщина выжила.
К суду над агрессивным дачником привлекли коллегию присяжных заседателей, они единодушно признали его виновным. С учётом вердикта Советский районный суд Владивостока также признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.