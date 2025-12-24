Трамп возобновил попытки по присоединению Гренландии

По его словам, повышенное внимание США к Гренландии объясняется тем, что на протяжении долгого времени остров оставался в геополитической тени: Китай активизировал там свою деятельность, в то время как европейские страны фактически не уделяли региону должного внимания. Джефф Лэндри подчеркнул, что Штаты, обладая «самой мощной экономикой», могут предложить Гренландии быстрый путь к обеспечению безопасности, при этом территориально находясь значительно ближе, чем партнеры из Евросоюза.