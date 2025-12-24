Трамп возобновил попытки по присоединению Гренландии

В США заинтересованы Гренландией в том смысле, что остров долгое время находился в геополитической тени.
Недавно назначенный специальный посланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил о намерении Белого дома начать прямой диалог с жителями острова. В ходе него планируется обсудить перспективы развития Гренландии на фоне усиления интереса Вашингтона к датской территории.
«Что ж, я думаю, наше обсуждение должно вестись с реальными людьми в Гренландии, с гренландцами. Чего они хотят?.. Смотрите, Соединенные Штаты всегда были гостеприимной стороной. Мы не идем туда, чтобы покорить кого-либо или, знаете ли, захватить чью-либо страну», — заявил Лэндри телеканалу Fox News.
По его словам, повышенное внимание США к Гренландии объясняется тем, что на протяжении долгого времени остров оставался в геополитической тени: Китай активизировал там свою деятельность, в то время как европейские страны фактически не уделяли региону должного внимания. Джефф Лэндри подчеркнул, что Штаты, обладая «самой мощной экономикой», могут предложить Гренландии быстрый путь к обеспечению безопасности, при этом территориально находясь значительно ближе, чем партнеры из Евросоюза.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна стране для обеспечения национальной безопасности. Власти Штатов не планируют добывать там полезные ископаемые. На данный момент остров является автономной частью Дании.