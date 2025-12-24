Роковая ошибка: крионист дал свою версию исчезновения Усольцевых в тайге

Одной из версий таинственного исчезновения Усольцевых в красноярской тайге является несчастный случай. Этой линии придерживаются и в Следственном комитете. Некоторые эксперты отмечают, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и 5-летняя Арина, скорее всего, сбились с пути, заблудились и в итоге замёрзли насмерть. Известно, что 28 сентября, в день, когда семья отправилась в короткий поход к скале Буратинка в Кутурчиком Белогорье, резко испортилась погода, а поиск пропавших начался только через двое суток. Крионист Алексей Самыкин в беседе с aif.ru рассказал, что могло происходить с замерзающей семьёй.
Не осознавали до конца опасность холода.
«Человек, когда замерзает в лесу и пока ещё здоров, старается двигаться, стремится куда-то идти, что-то делать. Но в дальнейшем его покидают силы, он уже не может противостоять зверям, которые на него могут напасть, сознание перестаёт фиксировать происходящее вокруг», — сказал Самыкин.
Он уточнил, что Усольцевы, вероятно, не осознавали до конца опасность холода.
«То есть они, пока оставались живыми, понимали, что замерзают, однако до последнего верили, что с ними всё будет хорошо. И в какой-то момент “выключились”», — сказал Самыкин.
С крионистом согласен и автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов. Эксперт допустил, что заблудившаяся семья запаниковала, начала действовать беспорядочно, тогда как в условиях, в которых они оказались, нужно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему.
«Действия должны быть строго определёнными, важно действовать по плану. Например, двигаться по потоку речки. Потому что потоки ведут к большой реке, где обычно живут люди», — сказал Буянов.
При этом он добавил, чтобы выйти к дороге или реке в тайге, часто нужно пройти большое расстояние.
«Поэтому, видимо, Усольцевы долго блуждали и промокли», — сказал автор книги про группу Дятлова.
«Человек холоду ещё какое-то время может сопротивляться, но, когда происходит переохлаждение, у него возникает апатия, замедляются движения и подавляется психика. Люди в переохлаждённом состоянии начинают, в том числе, совершать психологически неверные поступки», — сказал Буянов.
Возвращение замерзших к жизни.
Крионист Самыкин в свою очередь оценил возможность возвращения к жизни Усольцевых после замерзания.
«Действительно, бывали случаи, когда людей возвращали к жизни после очень серьёзных ситуаций: кораблекрушений и долгого пребывания в ледяной воде, авиакатастроф и долгого нахождения пострадавших в холодной тайге. Также в медицине используется процесс гипотермии. То есть в условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьёзные ранения, чтобы замедлить все процессы и выиграть время, которое позволит хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет», — сказал Самыкин.
Эксперт пояснил, что в спасении замёрзшего человека ключевой фактор имеет время.
«Человека, подвергнувшегося воздействию низких температур, вывести из состояния, в котором он пребывает, с последствиями для организма или нет, можно, только если помощь подоспеет в течение нескольких часов», — подытожил Самыкин.