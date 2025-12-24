В Иркутске с контрабандиста взыскали 98 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, осужденный незаконно переместил через таможенный пост пиломатериалы объемом более 24 тысяч кубических метров.
— Прокуратура Октябрьского района проверила исполнение законодательства в сфере возмещения причиненного преступлениями ущерба, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган предъявил в суд иск, чтобы взыскать с виновника сумму ущерба. Исполнение судебного акта будет проконтролировано.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство пяти косуль.