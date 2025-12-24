Дорогу перекрыли, место изолировали: что происходит на юге Москвы после инцидента с ДПС

Участок на улице Елецкой на юге Москвы оцеплен после инцидента, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. На месте неназванного происшествия работают следователи, криминалисты, полиция, Росгвардия и бригады скорой помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия к работе привлекли также кинологов. Подходы к месту ЧП перекрыты, движение по дороге, ведущей к Елецкой улице, остановлено.
Пресс-служба столичного главка Следственного комитета подтвердила, что по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты в настоящий момент проводят осмотр места происшествия совместно с оперативными службами. В ведомстве добавили, что в рамках расследования изучаются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Информацию о пострадавших в результате инцидента сотрудниках дорожно-патрульной службы позднее подтвердила и московская прокуратура. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также будет следить за ходом и результатами досудебного расследования.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного в купюре. По данным СК РФ, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Эксперты провели комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую судебные экспертизы.
Прежде сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли 13-летнего подростка, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, мальчик получил ожоги второй степени на обоих бедрах и находился в состоянии шока. Медики ввели пострадавшему сильнодействующие обезболивающие препараты.
Помимо прочего стало известно, что в понедельник, 22 декабря, в Москве убили главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России Фанила Сарварова. Он погиб вследствие детонации взрывного устройства. Его прикрепили к днищу автомобиля генерал-лейтенанта. Повреждения получили также соседние машины.