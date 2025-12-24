Дорогу перекрыли, место изолировали: что происходит на юге Москвы после инцидента с ДПС

Пресс-служба столичного главка Следственного комитета подтвердила, что по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты в настоящий момент проводят осмотр места происшествия совместно с оперативными службами. В ведомстве добавили, что в рамках расследования изучаются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.