Трое новосибирцев получили условный срок и штраф за угон автомобиля

«Судом установлено, что в утреннее время 17 июля 2025 года все трое в состоянии алкогольного опьянения находились в р.п. Чистоозёрное Новосибирской области, где вступили между собой в преступный сговор, направленный на неправомерное завладение без цели хищения автомобилем марки “Лада 2107”, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.