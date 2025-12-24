Трое новосибирцев получили условный срок и штраф за угон автомобиля

«Судом установлено, что в утреннее время 17 июля 2025 года все трое в состоянии алкогольного опьянения находились в р.п. Чистоозёрное Новосибирской области, где вступили между собой в преступный сговор, направленный на неправомерное завладение без цели хищения автомобилем марки “Лада 2107”, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Один из новосибирцев открыл дверь машины, сел за руль и завёл автомобиль ключом, оставленным в замке зажигания. Двое наблюдали за обстановкой, затем сели в салон.
В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, но отказались от дачи показаний.
Суд признал всех троих виновными. Угонщику назначено лишение свободы на 1 год 6 месяцев с условным сроком 2 года и испытательным сроком 2 года. Сообщникам назначен штраф по 8 000 рублей каждому.
До вступления приговора в законную силу все трое остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор пока не вступил в силу.