Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое новосибирцев получили условный срок и штраф за угон автомобиля

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор трём молодым людям, обвиняемым в угоне автомобиля без цели хищения.

Источник: Om1 Новосибирск

«Судом установлено, что в утреннее время 17 июля 2025 года все трое в состоянии алкогольного опьянения находились в р.п. Чистоозёрное Новосибирской области, где вступили между собой в преступный сговор, направленный на неправомерное завладение без цели хищения автомобилем марки “Лада 2107”, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Один из новосибирцев открыл дверь машины, сел за руль и завёл автомобиль ключом, оставленным в замке зажигания. Двое наблюдали за обстановкой, затем сели в салон.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину, но отказались от дачи показаний.

Суд признал всех троих виновными. Угонщику назначено лишение свободы на 1 год 6 месяцев с условным сроком 2 года и испытательным сроком 2 года. Сообщникам назначен штраф по 8 000 рублей каждому.

До вступления приговора в законную силу все трое остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор пока не вступил в силу.