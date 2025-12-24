ВС РФ готовятся освободить Андреевку и масштабно продвигаются на фронте: карта СВО к 24 декабря

В ходе наката южнее Першотравневого ВС РФ выбили противника из окраин Копанки.
Российские военные, осуществив наступательный маневр в районе Першотравневого, вытеснили подразделения ВСУ с окраин освобожденного 26 ноября 2024 года населенного пункта Копанки в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Тем самым ВС РФ расширили зону контроля.
Помимо прочего, в Днепропетровской области близится освобождение Андреевки. Это позволит российским войскам наступать на нескольких участках фронта. Также ВС РФ смогут наносить удары по логистической инфраструктуре противника в этом районе. Ход военных действий и карта спецоперации на 24 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Днепропетровское направление.
Освобождение Андреевки в Днепропетровской области позволит российским подразделениям развивать наступление сразу на нескольких направлениях на фронте и наносить удары по логистической инфраструктуре ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, для продвижения к западу от Андреевки ВС РФ потребуется основательная подготовка, поскольку в данном районе находятся ключевые высоты, которые продолжают удерживать украинские войска. Для выхода в сторону Запорожья необходимо провести серьезную работу по подавлению этих опорных пунктов, уничтожить их и лишь затем двигаться дальше, подчеркнул Марочко.
Гуляйпольское направление.
После удара ВС РФ украинские военные не смогли сохранить позиции у Гуляйполя.
Во время проведения воздушной разведки расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» зафиксировали скопления личного состава противника, а также его расположение в опорных пунктах в районе Гуляйполя Запорожской области. После уточнения координат целей по ним была нанесена серия ударов. По данным Минобороны, живая сила ВСУ была поражена ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. Понесенные противником потери не позволили ему сохранить контроль над позициями на данном направлении.
Помимо прочего, расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» были поражены опорные пункты и личный состав ВСУ в районе Гуляйполя. В Министерстве обороны уточнили, что нанесенный удар дезорганизовал систему обороны противника на данном направлении и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
Донецкое направление.
В Минобороны сообщили, что подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожают живую силу ВСУ в районе населенного пункта Родинское. Он расположен к северу от Красноармейска в ДНР. Расчеты беспилотных комплексов осуществляют непрерывную воздушную разведку как самого населенного пункта, так и прилегающих территорий.
Константиновское направление.
В ходе разведывательных действий в районе Константиновки операторы беспилотников подразделения войск из состава 6-ой мотострелковой дивизии Южной группировки войск выявили пункт временного размещения ВСУ. В нем находилось не менее 10 украинских боевиков. Координаты цели были переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30, который двумя точными ударами уничтожил указанный пункт.
Харьковское направление.
Удары ВС РФ по позициям военных Украины дезорганизуют их логистику.
Расчеты ударных FPV-беспилотников группировки войск «Север» в ходе боевых действий по освобождению села Прилипка Харьковской области поразили бронеавтомобиль HMMWV, многоцелевой бронированный тягач, а также тяжелый гексакоптер ВСУ. В Минобороны сообщили, что экипаж разведывательного БПЛА выявил группу украинских боевиков, пытавшихся скрытно покинуть район населенного пункта Прилипка. Полученные координаты были оперативно переданы подразделению беспилотных систем, а цели — уничтожены.
В ведомстве подчеркнули, что нанесение ударов по технике и живой силе противника дезорганизует его логистику. Подобное позволяет военнослужащим группировки войск «Север» продолжать наращивание глубины буферной зоны безопасности.
Купянское направление.
Военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии, входящей в группировку войск «Запад», обеспечивают ежедневное продовольственное снабжение штурмовых подразделений, действующих на данном направлении. По информации Минобороны, при помощи специализированных FPV-беспилотников военнослужащие круглосуточно доставляют продукты питания и предметы первой необходимости, в том числе боеприпасы, медикаменты, средства индивидуальной защиты и другое важное оснащение.
Херсонское направление.
Российские войска смогли оттеснить военных Украины на участках фронта в ЛНР.
Во время выполнения задач по выявлению огневых позиций, боевой техники и личного состава ВСУ на правом берегу реки Днепр оператором разведывательного беспилотника было зафиксировано движение высокоскоростного катера противника в районе островов. Полученные координаты незамедлительно передали на командный пункт минометной батареи соединения. Гвардейское минометное подразделение, получив указание, уничтожило катер с личным составом противника, пресекши попытку его высадки на берег. Об этом сообщили в Минобороны.
Луганское направление.
По словам Андрея Марочко, в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка в ЛНР российским подразделениям удалось оттеснить военных Украины на участке фронта протяженностью около четырех километров и продвинуться в глубину их обороны примерно на 500 метров. Также северо-восточнее Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) ВС РФ заняли лесополосу, которую длительное время контролировали украинские войска.
Военный эксперт уточнил, что указанным продвижениям российских войск на северо-западных направлениях республики предшествовало регулярное огневое воздействие. В результате оперативно-тактическое положение ВСУ ухудшилось, что вынудило командование армии проводить перегруппировку и покидать ранее занимаемые рубежи.
Краснолиманское направление.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 25-й общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», в ходе выполнения огневых задач нанесли удар по скоплению личного состава и военной техники подразделений ВСУ на краснолиманском участке фронта. После выполнения необходимых баллистических вычислений и прицеливания артиллерийские подразделения произвели мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами с осколочно-фугасными боевыми частями на дальность более 25 километров. Точное поражение целей привело к уничтожению огневых средств, техники и живой силы противника в этом районе. Также эти действия обеспечили продвижение ВС РФ и занятие ими выгодных рубежей с минимальными потерями, передает «Пятый канал».