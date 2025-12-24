ВС РФ готовятся освободить Андреевку и масштабно продвигаются на фронте: карта СВО к 24 декабря

Во время проведения воздушной разведки расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» зафиксировали скопления личного состава противника, а также его расположение в опорных пунктах в районе Гуляйполя Запорожской области. После уточнения координат целей по ним была нанесена серия ударов. По данным Минобороны, живая сила ВСУ была поражена ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. Понесенные противником потери не позволили ему сохранить контроль над позициями на данном направлении.