Переиграть жулика: 10 главных советов МВД, как спастись от мошенников

Цифровая преступность становится более изощренной, ее эпицентром сегодня являются привычные всем мессенджеры. Об этом рассказали aif.ru эксперты МВД и оперативники Управления «К».
По данным Министерства внутренних дел РФ за январь-ноябрь 2025 года, общее число киберпреступлений достигло 627 тысяч. Хотя этот показатель на 10,8% ниже прошлогоднего, правоохранители обращают внимание на стремительный рост активности злоумышленников в таких сервисах, как WhatsApp* и Telegram.
С их помощью с начала года совершено 244,6 тысячи преступлений — на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В МВД объясняют эту тенденцию недостаточным взаимодействием с иностранными компаниями.
«Доступность зарубежных мессенджеров, а также их отказ от предоставления сведений по мотивированным запросам правоохранительных органов сделали их основным инструментом для совершения преступлений», — отмечают в ведомстве.
Aif.ru составил подробный гид по главным киберугрозам 2025 года на основе разъяснений экспертов Управления «К» (УБПИ ИКТ) МВД России.
Почему звонки из WhatsApp и Telegram опасны.
Замедление работы иностранных мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества, сообщил 23 декабря начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В 2025 году пользоваться WhatsApp* и Telegram в России стало гораздо труднее.
Ключевой проблемой правоохранители называют то, что голосовая связь в иностранных мессенджерах не подлежит контролю со стороны российских операторов связи. Это создает идеальную среду для анонимности мошенников. Они используют виртуальные номера с российским кодом, которые не привязаны к региону, а также активно имитируют госструктуры.
«При производстве вызова нередко применяется изображение различных геральдических знаков государственных органов Российской Федерации, в том числе правоохранительной системы и структур кредитно-финансового сектора», — сообщили в МВД.
Стандартная схема начинается с массовой рассылки, замаскированной под уведомление от госоргана или оператора. Жертву провоцируют самостоятельно позвонить на указанный номер. Далее злоумышленник, представившись сотрудником «Госуслуг», банка или Роскомнадзора, под предлогом «блокировки взлома» или «защиты счета» выманивает конфиденциальные данные или деньги.
Реальный полицейский никогда не позвонит с требованием.
В МВД дают однозначный совет, как отличить мошенника от настоящего сотрудника органов.
«Если вам звонит полицейский и просит выполнить некие действия — к нему следует относиться как к мошеннику», — сказал сотрудник МВД.
Настоящий правоохранитель может только пригласить гражданина в отделение для беседы, подтвердив это официальной повесткой. Любые просьбы перевести деньги, назвать коды из SMS, установить программу или сообщить данные карты по телефону — стопроцентный признак мошенничества.
Отправлять голосовые сообщения опасно, из них могут изготовить дипфейк.
Эксперты предупреждают о новой серьезной угрозе, связанной с взломом аккаунтов в мессенджерах. Если злоумышленники получают доступ к переписке, они могут использовать ваши голосовые сообщения для создания фейковых аудиозаписей с помощью нейросетей.
«При взломе аккаунта кибермошенники могут взять за образец запись голоса и с помощью нейросетей “наговорить” любой текст, который будет отправлен знакомым и родственникам потерпевшего», — пояснили в Управлении «К» МВД.
Такая поддельная аудиозапись, якобы от близкого человека, просящего срочно перевести деньги из-за проблем, обладает огромной силой убеждения и часто приводит к успеху аферы.
Заклеивание камеры телефона — не паранойя, а оправданный шаг.
Совет, который может показаться параноидальным, на самом деле имеет под собой веские основания. Специалисты по кибербезопасности объясняют, что при компрометации устройства злоумышленники могут получить удаленный доступ к камере.
На видео, снятом оперативниками Киберполиции можно заметить телефоны с заклеенной камерой.
«Это был телефон потерпевшего, на котором была установлена вредоносная программа. Пока неизвестно, какие у неё функции, поэтому эксперты заклеили камеру на всякий случай. Возможно, эта программа может работать и с удаленными камерами», — рассказали сотрудники УБПИ ИКТ МВД.
Но главная опасность глубже. Записанные через камеру несколько секунд вашего лица или лица вашего коллеги могут быть использованы для создания дипфейка — реалистичного видео-подделки.
«Сейчас есть много колл-центров, расположенных на территории Украины, которые могут звонить вашему руководителю по видео и записать его образ. Нескольких секунд может быть достаточно для того, чтобы создать дипфейк, а потом от его имени раздавать сотрудникам указания… Если у них получится, они могут даже синтезировать речь, так чтобы виртуальная копия разговаривала его голосом», — привели пример в ведомстве.
Как мошенники снимают деньги через NFC.
В 2025 году преступные колл-центры освоили технологичную схему кражи средств с использованием NFC-модуля в смартфоне (бесконтактная оплата). Схема многоходовая и требует от жертвы активных действий, что делает ее особенно опасной.
«Это происходит следующим образом. Они звонят якобы из банка и просят обновить приложение по ссылке. Внешне программа является точной копией вашего банковского приложения, однако при активации запрашивается пин-код (чего реальные банки никогда не требуют). Затем мошенники просят подтвердить свои данные, прислонив чип карты с NFC-датчику телефона. После этого сигнал отправляется преступнику, который записывает его на свой телефон. Как правило, при этом он уже находится у банкомата. Ему остается приложить NFC-токен, ввести ваш пин-код и снять деньги», — детально описал схему сотрудник Управления «К» в звании подполковника полиции.
Как номера депутатов и обычных россиян попадают к аферистам?
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами мошенников стали около 12 депутатов. По данным МВД, контакты россиян утекают к преступникам не только через утечки баз данных, но и в результате массовых взломов аккаунтов мессенджеров.
Стандартная схема фишинга: на телефон приходит сообщение от взломанного знакомого со ссылкой, например, для голосования в конкурсе.
«При переходе по ссылке можно действительно увидеть фотографии для голосования. Далее поступает запрос на подтверждение своих данных в Telegram. Высвечивается специальное окно и человек, заполняя его, автоматически передает преступникам доступ к своему аккаунту», — объяснил сотрудник МВД.
После взлома злоумышленники тщательно изучают переписку жертвы, чтобы оценить ее ценность. «Если он занимает крупную должность, например, депутата Госдумы, информацию отправляют в одну папку. Если это обычный пенсионер у которого нет крупных сбережений, то рассылку просто отправляют дальше по всем его контактам», — отметили в ведомстве. Основную киберактивность, по данным МВД, фиксируют с территории Украины.
VPN опасен для банковских операций.
Многие используют VPN-сервисы для доступа к заблокированным ресурсам, но при работе с банковскими приложениями это может привести к серьезным проблемам. Системы фрод-мониторинга банков отслеживают подозрительные действия, и смена IP-адреса и местоположения является одним из ключевых тревожных сигналов.
«Если человек использует VPN, банк не может определить, кто именно выполняет операцию, что чревато блокировкой. Для того чтобы снять ее, придется обращаться в отделение банка», — предупредили в Управлении «К» МВД.
Кроме того, сами VPN-приложения могут нести угрозу: от сбора данных о пользователе до прямой установки вредоносного ПО под их видом.
Продажа доступа к «Госуслугам» и аккаунтам школьников.
После того как регистрация SIM-карт была привязана к порталу «Госуслуги», мошенники нашли обходной путь. Они стали массово покупать доступ к чужим подтвержденным учетным записям на портале.
«Различные маргиналы, алкоголики, бездомные стали продавать свои личные кабинеты на Госуслугах. За час доступа они могут зарабатывать около 10 тысяч рублей», — рассказали в МВД.
Шокирует вовлеченность в эту схему подростков.
«Также, в подобную схему мошенники активно вовлекают школьников, которые могут передавать доступ к своему WhatsApp* преступнику из Украины на несколько часов… 14-летние и 15-летние подростки даже не понимали до конца в чем они участвовали. Мошенники рассказали им, что проводят рекламную компанию. Школьники сами продавали свои данные преступникам прямо во время уроков», — сообщил сотрудник ведомства в звании подполковника.
Главная цель взлома аккаунта на «Госуслугах» — психологическое давление на владельца, кража личных данных и регистрация электронных SIM-карт. Эти виртуальные номера затем используются для преступлений.
Мошенники оформили на меня кредит, что делать.
Если вы обнаружили, что на ваше имя без вашего ведома был получен кредит, алгоритм действий четкий.
«Тем, на кого был оформлен кредит следует обращаться в суд с претензией к банковской организации. В такой ситуации есть большой шанс выиграть дело», — советуют в Управлении «К».
Бремя доказательств лежит на финансовой организации.
«В первую очередь именно банк несёт убытки по гражданским искам… Сейчас заемщик должен удостоверить свою личность в офисе, показать паспорт, его должны принять очно… Проверку должны осуществлять сами банки», — отметил представитель МВД.
Выводы и статистика:
— Общее число киберпреступлений (январь-ноябрь 2025): 627 000 (-10,8% к 2024).
— Из них мошенничества и хищения: 397 400 (63,4%).
— Преступления, совершенные через мессенджеры: 244 600 (+17,5%).
— Преступления, связанные с оборотом наркотиков в сети: 109 200 (+28,5%).
Главная защита от киберпреступников, по мнению экспертов, — не техническая, а психологическая. Критическое мышление, отказ от выполнения действий под давлением и принцип «доверяй, но проверяй» через официальные каналы связи остаются самыми надежными способами сохранения своих данных и средств.
* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.