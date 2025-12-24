Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два взрыва прогремели в Уссурийске после воспламенения сварочного оборудования

Утром в приморском Уссурийске жителей перепугали два громких хлопка. Инцидент произошёл в районе переулка Западного, после чего к месту оперативно выехали экстренные и специальные службы.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края, территорию происшествия оцепили, а движение транспорта по переулку временно перекрыли. Специалисты осмотрели площадку и проверили возможные риски для жителей ближайших домов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Выяснилось, что причиной хлопков стало воспламенение сварочного оборудования. Угрозы для окружающих после случившегося не выявили, ситуация находится под контролем профильных служб.

Ранее Lfie.ru писал, что в Перми прогремел взрыв во время испытаний оборудования в здании политехнического университета. Тогда ударной волной выбило двери в лаборатории, а трагедия унесла жизни двух человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.