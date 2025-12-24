Два взрыва прогремели в Уссурийске после воспламенения сварочного оборудования

Как сообщили в Антитеррористической комиссии Приморского края, территорию происшествия оцепили, а движение транспорта по переулку временно перекрыли. Специалисты осмотрели площадку и проверили возможные риски для жителей ближайших домов.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Выяснилось, что причиной хлопков стало воспламенение сварочного оборудования. Угрозы для окружающих после случившегося не выявили, ситуация находится под контролем профильных служб.
Ранее Lfie.ru писал, что в Перми прогремел взрыв во время испытаний оборудования в здании политехнического университета. Тогда ударной волной выбило двери в лаборатории, а трагедия унесла жизни двух человек.
