Силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 172 дрона ВСУ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Минобороны.

Новость дополняется.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
