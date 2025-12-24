Ричмонд
Два взрыва прогремели в Уссурийске

В Уссурийске утром 24 декабря в районе переулка Западного прогремели два хлопка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По данным Антитеррористической комиссии Приморья, хлопки произошли рано утром, после чего на место прибыли специальные и экстренные службы. Территорию инцидента оперативно оцепили.

В районе происшествия временно перекрыли движение транспорта. При этом повреждений и пострадавших зафиксировано не было.

Позднее установили, что причиной произошедшего стало возгорание сварочного оборудования, которое затем сдетонировало, передает Telegram-канал администрации.

Кроме того, утром 22 декабря в Москве произошел взрыв. Там сдетонировал автомобиль Kia Sorento. В салоне иномарки находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он получил травмы, его доставили в больницу. Мужчина находился в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.