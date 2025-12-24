В Тульской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возгорание произошло в ходе отражения атаки БПЛА на территории одного из предприятий в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении силами ПВО 12 беспилотников самолетного типа в Тульской области.
«В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА… на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», — написал Миляев в Telegram-канале.
Кроме того, повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.
