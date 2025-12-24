ПВО сбила 172 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь

Согласно данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над территориями десяти регионов. Наибольшее количество дронов — 110 единиц — сбито над Брянской областью. Ещё 20 уничтожены в небе Белгородской области, 14 — над Калужской областью, 12 — над Тульской областью и шесть — над Орловской областью. Над Московским регионом перехвачено четыре беспилотника, два из которых направлялись в сторону столицы.
Кроме того, три БПЛА сбиты над Липецкой областью, и по одному — над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей.
А в ночь на 23 декабря расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Ростовской областью.
