Россию атаковали более 170 беспилотников Украины

Над Россией сбиты 172 дрона ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь отразили крупную атаку украинских беспилотников на несколько регионов страны и сбили 172 дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. По данным военного ведомства, больше всего целей поражено в Брянской области — 110 штук, остальные дроны сбиты в Белгородской (20), Калужской (14), Тульской (12), Орловской (шесть), Липецкой (три), Волгоградской (один), Курской (один), Смоленской областях (один), а также в Московском регионе (четыре, два из них летели на Москву).

Ранее в ночь на 23 декабря из-за атаки дронов ВСУ в Ставропольском крае произошел пожар на территории промзоны, пишет RT. А в ночь на 24 декабря был сбит БПЛА, летевший на Москву, отмечает 360.ru. А в ночь на 11 декабря силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 287 украинских БПЛА, что стало одной из крупнейших подобных атак Украины с начала спецоперации.

