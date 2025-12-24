В США из-за взрыва в доме престарелых погибли 2 человека

В результате взрыва и пожара в доме престарелых на окраине Филадельфии (штат Пенсильвания) несколько человек оказались в огненной ловушке. Погибли два человека, ещё порядка пяти постояльцев числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал CNN.
«Два человека погибли, несколько пропали без вести после пожара и взрыва, которые охватили дом престарелых. Это заставило спасателей, прохожих и сотрудников учреждения срочно эвакуировать пожилых жильцов в безопасное место», — цитирует телеканал губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.
Спасатели вынесли на носилках из здания как минимум трех человек. Ещё шестерых постояльцев спас неравнодушный гражданин, который одним из первых прибыл на место ЧП.
Часть здания обрушилась из-за интенсивного горения. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.
