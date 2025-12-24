В США из-за взрыва в доме престарелых погибли 2 человека

В результате взрыва и пожара в доме престарелых на окраине Филадельфии (штат Пенсильвания) несколько человек оказались в огненной ловушке. Погибли два человека, ещё порядка пяти постояльцев числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал CNN.