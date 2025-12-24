«Новые демонтажные работы с десятого по шестой этажи». В Гомеле в пострадавшей при взрыве газа многоэтажке нашли дополнительные дефекты

Власти Гомеля сказали, что в пострадавшем при вспышке газа многоэтажном доме специалисты обнаружили новые дефекты. Подробнее рассказал телеграм-канал «Гомельщина официально».
Накануне сообщали, что власти Гомеля приняли решение по многоэтажному дому пострадавшему от взрыва газа, решив, что демонтированные этажи отстроят обратно.
Однако вечером 23 декабря во время очередного заседания штаба по ликвидации последствий ЧС в жилом доме на улице Косарева озвучили новую информацию. Обсуждались технические вопросы, и стало известно о новых обнаруженных дефектах в многоэтажке.
Так, комплексное обследования секций дома выявило дополнительные дефекты, которые влияют на несущую способность третьего подъезда дома.
— Потребуются дополнительные демонтажные работы с десятого по шестой этажи, — прокомментировал заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.
Власти рассказали, что жильцов дома уведомили о том, что на время проведения работ в течение суток для безопасности, они не должны находиться в опасной зоне.