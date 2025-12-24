«До выхода из огня оставалось несколько шагов»: сибиряк погиб в собственном доме

В Тайшете короткое замыкание стало причиной гибели мужчины. Он пытался выбраться из огня, но не дошел до выхода всего несколько шагов. Трагедия произошла днем на улице Пролетарской. Местные жители, проезжавшие мимо, заметили густой дым из частного дома и вызвали спасателей. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.