«До выхода из огня оставалось несколько шагов»: сибиряк погиб в собственном доме

В Тайшете короткое замыкание стало причиной гибели мужчины. Он пытался выбраться из огня, но не дошел до выхода всего несколько шагов. Трагедия произошла днем на улице Пролетарской. Местные жители, проезжавшие мимо, заметили густой дым из частного дома и вызвали спасателей. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
— К моменту прибытия сотрудников МЧС здание и веранда были полностью охвачены огнем. Соседи предупредили, что внутри мог находиться хозяин, — рассказали в ведомстве.
Спасатели обнаружили в комнате тело 60-летнего мужчины — он лежал на полу прямо у двери. С огнем боролись восемь человек личного состава с помощью трех единиц техники. Специалисты установили, что неисправная электропроводка стала причиной пожара.