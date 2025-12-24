Ричмонд
Пожар начался на предприятии под Тулой из-за атаки дрона

На территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар — причиной стало падение обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в среду, 24 декабря, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

— В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — добавил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения получили фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.

Всего за ночь силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили над страной 172 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), 12 из которых — над территорией Тульской области.

21 декабря обломки вражеского беспилотника также повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

