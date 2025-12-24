Ричмонд
Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отражена атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшего на столицу. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 172 дрона ВСУ над территорией России. Так, 110 беспилотников уничтожили над Брянской областью.

23 декабря дрон Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю с четырьмя мужчинами внутри. Это произошло в районе села Грушевка Волоконовского округа Белгородской области. Трое из них погибли на месте.

