Главе СКР доложат о расследовании дела об убийстве матери подростком в Сочи

Вчера, 23 декабря, в средствах массовой информации распространилась информация о том, что 17-летний житель Сочи 22 декабря напал на свою мать, убил ее и ранил 11-летнего брата. Мальчик сумел спастись и позвать на помощь, его госпитализировали. Нападавшего подростка нашли мертвым на месте преступления.