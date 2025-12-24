Главу УКС Башкирии Инну Иксанову приговорили к пяти годам колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщает прокуратура Башкирии.
Напомним, в декабре 2022 года Инна Иксанова, осведомленная о поставке в рамках госконтрактов в четыре больницы 10 контрафактных УЗИ-аппаратов, дала указание об их приемке. Ее действия нанесли ущерб бюджету Башкирии в размере свыше 57 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение», посчитало следствие.