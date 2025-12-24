Главу УКС Башкирии Инну Иксанову приговорили к пяти годам колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщает прокуратура Башкирии.