В Новосибирске спасли собаку, которая упала в колодец

Глубина колодца составила примерно полтора метра.

Источник: МАСС

Маленькая собачка провалилась в колодец глубиной примерно полтора метра на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Хозяйка не могла помочь своему питомцу, поэтому обратилась к спасателям.

— Сегодня утром экипаж «Вега-1» выезжал на улицу Богдана Хмельницкого, чтобы помочь четвероногому другу. Спасатели оперативно достали животное и вернули его хозяйке, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Уточняется, что питомец не получил никаких травм.

— Берегите своих питомцев и помните, что мы готовы прийти на помощь в любой ситуации, если в этом есть необходимость, — добавили в пресс-службе.