Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на страну ночью 24 декабря

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 172 дрона ВСУ над регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 172 дрона ВСУ над регионами страны за ночь 24 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

средства ПВО уничтожили за ночь над регионами РФ 172 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большую часть БПЛА противник направил на территорию Брянской области — 110 единиц. Все они были ликвидированы российской армией. Еще 20 дронов сбили в Белгородской области, 14 — в Калужской, 12 — в Тульской областях.

Кроме того, шесть беспилотников противника российские военные уничтожили в Орловской области, четыре — в Московском регионом, в том числе два, летевших на Москву. Еще три дрона были сбиты в Липецкой области и по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее сообщалось, что в результате налета дронов в Белгородской области один человек погиб, еще трое, среди которых ребенок, ранены.

Сутками ранее в Минобороны России сообщили о 29 беспилотниках ВСУ, сбытых над регионами страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше