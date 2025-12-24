Российские ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на страну ночью 24 декабря

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 172 дрона ВСУ над регионами страны за ночь 24 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Большую часть БПЛА противник направил на территорию Брянской области — 110 единиц. Все они были ликвидированы российской армией. Еще 20 дронов сбили в Белгородской области, 14 — в Калужской, 12 — в Тульской областях.
Кроме того, шесть беспилотников противника российские военные уничтожили в Орловской области, четыре — в Московском регионом, в том числе два, летевших на Москву. Еще три дрона были сбиты в Липецкой области и по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.
Ранее сообщалось, что в результате налета дронов в Белгородской области один человек погиб, еще трое, среди которых ребенок, ранены.
Сутками ранее в Минобороны России сообщили о 29 беспилотниках ВСУ, сбытых над регионами страны.