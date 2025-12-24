В Новосибирской области обрушилось здание детской спортивной школы

В Новосибирской области обрушилось здание Колыванской детско-юношеской спортивной школы. Информация об этом появилась в группе «Типичная Колывань» в соцсети «ВКонтакте».
— Обрушилось здание, кто-нибудь объяснит как? Там еще буквально вчера могли заниматься дети, — негодуют местные жители.
Автор поста напомнил, что к началу нового учебного года все общеобразовательные и учреждения дополнительного образования были проверены, в том числе и это здание. По его словам, здание было принято к 1 сентября.
По предварительным данным, обрушение произошло ночью, никто не пострадал. Подробности ЧП выясняются.