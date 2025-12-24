В Салехарде пешеход попал под колеса легковушки

Пострадавшего в ДТП пешехода доставили в больницу.
В Салехарде вечером 23 декабря водитель автомобиля Ford сбил пешехода на перекрестке улиц Арктической и Матросова. Пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщается в telegram-канал Госавтоинспекции Ямала.
«23 декабря 2025 года около 19:25 на регулируемом перекрестке улиц Арктической и Матросова в Салехарде водитель автомобиля Ford допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — говорится в сообщении.
По данным ГАИ, за сутки на дорогах ЯНАО зарегистрирована 21 автоавария. С начала года на дорогах Ямала произошло 4 303 ДТП. В них погибли 23 человека и 314 получили травмы. Среди пострадавших — 46 детей, подчеркивают в ведомстве.