В Салехарде пешеход попал под колеса легковушки

По данным ГАИ, за сутки на дорогах ЯНАО зарегистрирована 21 автоавария. С начала года на дорогах Ямала произошло 4 303 ДТП. В них погибли 23 человека и 314 получили травмы. Среди пострадавших — 46 детей, подчеркивают в ведомстве.