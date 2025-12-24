Миляев сообщил о пожаре на предприятии в Тульской области после атаки БПЛА

Обломки беспилотника самолётного типа упали на территорию предприятия в Тульской области, вызвав возгорание. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его данным, открытое горение на месте происшествия уже локализовано. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают все оперативные службы.
Глава региона также рассказал о других последствиях отражения воздушной атаки. Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата повредили фасад и остекление одного из частных домов в Большой Туле.
В обращении Миляев отдельно напомнил жителям о правилах безопасности. Он подчеркнул, что упавшие беспилотники, как правило, содержат взрывчатые вещества, поэтому приближаться к ним категорически запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от детонировавших БПЛА.
Напомним, в ночь на 24 декабря российские силы противовоздушной обороны уничтожили 172 дрона ВСУ над регионами страны. 12 из них сбили над Тульской областью.