В Кургане произошло массовое ДТП на шоссе Тюнина. Видео

Ранее в Кургане уже происходили серьезные аварии с участием легковых автомобилей. На улице Карбышева в районе Центра Илизарова столкнулись две иномарки, одна из них — такси Maxim. До этого на улице Куйбышева и на перекрестке Володарского и К. Мяготина также фиксировались ДТП с выездом машин на тротуар и работой спасателей.