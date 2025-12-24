Ричмонд
В Кургане произошло массовое ДТП на шоссе Тюнина. Видео

В Кургане на шоссе Тюнина в ДТП столкнулось несколько машин. Об этом сообщается в соцсетях.

Несколько машин столкнулись в ДТП в Кургане (архивное фото).

«ДТП на шоссе Тюнина. “Размотались” несколько машин. “Четверку” вообще порвало. У китайского авто и Volkswagen разбиты капоты», — передает водитель, который проезжал мимо. Видео опубликовано в tg-канале «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское отделение ГАИ. «Вызова не было. Оформились сами», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Кургане уже происходили серьезные аварии с участием легковых автомобилей. На улице Карбышева в районе Центра Илизарова столкнулись две иномарки, одна из них — такси Maxim. До этого на улице Куйбышева и на перекрестке Володарского и К. Мяготина также фиксировались ДТП с выездом машин на тротуар и работой спасателей.