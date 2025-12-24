У Киева скоро не останется армии.
Украинская армия будет разгромлена через несколько месяцев, у президента Украины Владимира Зеленского не останется ни денег, ни войск. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.
«Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — заявил Рэй Макговерн. Заявление прозвучало на его YouTube-канале. По оценке аналитика, в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет войск, подчеркнул Макговерн. «Так что нам нужно немного потерпеть», — заключил он.
Ранее о снижении боеспособности украинских формирований высказывали и российские официальные лица. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину к переговорам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отмечал, что украинские подразделения несут значительные потери.