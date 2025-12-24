Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-аналитик ЦРУ дал точный прогноз по разгрому ВСУ

Украинская армия будет разгромлена через несколько месяцев, у президента Украины Владимира Зеленского не останется ни денег, ни войск. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.

У Киева скоро не останется армии.

Украинская армия будет разгромлена через несколько месяцев, у президента Украины Владимира Зеленского не останется ни денег, ни войск. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.

«Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — заявил Рэй Макговерн. Заявление прозвучало на его YouTube-канале. По оценке аналитика, в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет войск, подчеркнул Макговерн. «Так что нам нужно немного потерпеть», — заключил он.

Ранее о снижении боеспособности украинских формирований высказывали и российские официальные лица. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину к переговорам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отмечал, что украинские подразделения несут значительные потери.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше