Пожар произошёл на предприятии в Тульской области после атаки БПЛА

Возгорание на территории предприятия в Тульской области возникло при отражении атаки беспилотников, открытое горение локализовано.

Пожар произошёл на территории одного из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

«Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё 12 украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА были также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. На местах работают оперативные службы.

Миляев напомнил жителям о мерах безопасности и подчеркнул, что упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества.

«Приближаться к ним запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — отметил он.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, и призвал при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили 172 украинских беспилотника самолётного типа над десятью регионами страны.

