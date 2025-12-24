Пожар произошёл на предприятии в Тульской области после атаки БПЛА

Пожар произошёл на территории одного из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
«Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», — написал он.
По словам губернатора, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё 12 украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА были также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. На местах работают оперативные службы.
Миляев напомнил жителям о мерах безопасности и подчеркнул, что упавшие беспилотники могут содержать взрывчатые вещества.
«Приближаться к ним запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — отметил он.
Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, и призвал при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили 172 украинских беспилотника самолётного типа над десятью регионами страны.