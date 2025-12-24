Ричмонд
На «трассе смерти» полностью перекрыли движение в сторону Тюмени

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск полностью перекрыли движение в сторону областной столицы. По данным «Уралуправтодора», причиной этому стала авария.

На трассе произошло ДТП.

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск полностью перекрыли движение в сторону областной столицы. По данным «Уралуправтодора», причиной этому стала авария.

«На автодороге Р-404 км 33 (Тюменский район) произошло ДТП. Движение в направлении города Тюмень полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны!» — говорится в сообщении.

По данным сервиса 2ГИС, авария произошла возле поселка Борки. На этом участке образовалась пробка. Подробности ДТП ожидаются.