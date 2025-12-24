Ричмонд
В аэропортах Уфы и Орска ввели план «Ковёр»

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Уфы и Орска. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения касаются всех рейсов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснила Росавиация.

Ранее Life.ru писал, что ночью российские регионы пережили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, система ПВО сбила 172 вражеских дрона сразу над десятью субъектами страны. Аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничил приём и вылет самолётов по соображениям безопасности. Также ограничения ввели в Оренбурге.

