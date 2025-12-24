В аэропортах Уфы и Орска ввели план «Ковёр»

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснила Росавиация.
Ранее Life.ru писал, что ночью российские регионы пережили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, система ПВО сбила 172 вражеских дрона сразу над десятью субъектами страны. Аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничил приём и вылет самолётов по соображениям безопасности. Также ограничения ввели в Оренбурге.
