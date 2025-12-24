Взгляни на табло: задержки и отмены авиарейсов в России 24 декабря 2025

Четыре рейса из России — Москвы и Санкт-Петербурга — в узбекские города Бухару, Ургенч и Термез утром вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения. Речь идет о рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Бухару, «Азимута» из Москвы в Термез, Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч. Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.