Взгляни на табло: задержки и отмены авиарейсов в России 24 декабря 2025

Множество авиарейсов задерживаются 24 декабря 2025.
Ситуация с авиаперевозками в российских аэропортах остается сложной. По состоянию на утро 24 декабря 2025 года десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в столичных и региональных аэропортах. Ночью были введены временные ограничения на работу аэропорта Домодедово, что повлекло за собой каскад задержек по всей стране. Пассажирам настоятельно рекомендуется отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло аэропортов. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства 24 декабря 2025 года.
Согласно информации представителя Росавиации Артема Коренякова, в аэропорту Домодедово в 00:38 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
В 03:03 временные ограничения ввели в аэропорту Волгоград. К 05:46 ограничения в Волгограде были сняты, и аэропорт возобновил штатную работу. В 06:17 утра аналогичные меры безопасности приняты в аэропорту Ярославль (Туношна).
Несмотря на постепенное снятие ограничений, их последствия продолжают сказываться на расписании авиарейсов. В московских аэропортах наблюдаются существенные задержки вылетов и прилетов, особенно пострадали международные направления и рейсы в восточные регионы России.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 24 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 24 декабря 2025.
В аэропорту Домодедово, где введены временные ограничения, зафиксированы многочисленные задержки. Утренний рейс U6 797 авиакомпании Уральские авиалинии в Дубай задерживается на 20 минут до 07:50. Рейс U6 371 в Калининград переносится с 08:30 на 09:10.
Рейс I8 302 авиакомпании Ижавиа в Ижевск задерживается на час до 09:40. Рейс U6 279 в Сочи значительно задерживается — вылет перенесен с 09:40 на 11:05 (задержка 1 час 25 минут). Полностью отменен рейс У6 233 в Сочи, который должен был вылететь в 10:20.
Рейс U6 783 в Стамбул задерживается на 20 минут до 10:15. Серьезная задержка у рейса U6 1343 в Махачкалу — вылет переносится с 11:25 на 14:25 (задержка 3 часа). Рейс U6 627 в Калининград задерживается на 1 час 50 минут до 13:20. Рейс WZ 3077 авиакомпании Red Wings в Хамбантоту (Шри-Ланка) задерживается на 45 минут до 13:45.
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс I8 301 из Ижевска совершит посадку в 09:00 вместо 07:40 (задержка 1 час 20 минут). Рейс EK 129 из Дубая задерживается на 16 минут до 08:16. Рейс U6 2970 из Куляба прибудет в 10:15 вместо 08:15 (задержка 2 часа).
Рейс U6 262 из Екатеринбурга совершит посадку в 09:25 вместо 08:50. Значительная задержка у рейса Y7 108 из Красноярска — посадка в 10:58 вместо 09:05. Рейс WZ 3078 из Хамбантоты задерживается на 35 минут до 09:45.
Рейс YK 883 из Бишкека прибудет в 11:50 вместо 09:25 (задержка 2 часа 25 минут). Рейс U6 8254 из Душанбе задерживается на 1 час 44 минуты до 11:14. Рейс Y7 104 из Норильска совершит посадку в 10:53 вместо 10:05.
Критическая задержка у рейса U6 94 из Читы — посадка в 12:25 вместо 10:20 (задержка более 2 часов). Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается на 3 часа 10 минут до 13:35. Рейс S7 3018 из Иркутска прибудет в 11:39 вместо 10:55, а S7 3022 из Иркутска — в 13:55 вместо 12:45 (задержка 1 час 10 минут).
Особенно серьезная задержка у рейса U6 280 из Сочи — посадка в 19:10 вместо 17:50. Рейс SZ 201 из Душанбе совершит посадку в 23:10 вместо 22:10. Полностью отменен прилет рейса У6 234 из Сочи, запланированный на 18:30.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 24 декабря 2025.
Рейс HY 9622 Uzbekistan Airways в Андижан значительно задерживается — вылет переносится с 09:05 на 13:30 (задержка 4 часа 25 минут). Рейс 3F 322 FLYONE Armenia в Ереван задерживается на 50 минут до 10:30.
Серьезная задержка у рейса KA 504 Аэро Номад Эйрлайнс в Бишкек — вылет переносится с 10:00 на 18:55 (задержка почти 9 часов). Рейс KA 556 в Ош задерживается на 2 часа до 12:40.
Критическая ситуация с рейсом R3 480 / 6R 4480 в Якутск — вылет, запланированный на 17:10, переносится на 02:30 следующего дня, 25 декабря (задержка более 9 часов). Рейс ZF 2503 Azur Air в Нячанг задерживается на 1 час 5 минут до 19:20.
Среди прилетающих рейсов зафиксированы масштабные задержки. Рейс R3 479 из Якутска совершит посадку в 13:40 вместо 06:50 (задержка почти 7 часов). Рейс HY 9607 из Бухары прибудет в 14:39 вместо 07:35 (задержка 7 часов 4 минуты).
Рейс 3F 321 из Еревана задерживается на 1 час 48 минут до 10:13. Критическая задержка у рейса A4 7056 из Термеза — посадка в 14:43 вместо 08:40 (задержка 6 часов 3 минуты). Рейс KA 503 из Бишкека совершит посадку в 15:40 вместо 08:50 (задержка почти 7 часов).
Рейс KA 555 из Оша задерживается на 1 час 55 минут до 11:35. Рейс R3 480 из Минеральных Вод прибудет в 18:50 вместо 15:50 (задержка 3 часа). Рейс ZF 2802 из Утапао задерживается на 28 минут до 18:03. Полностью отменен рейс UT 716 из Дубая, который должен был прибыть в 21:15.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 24 декабря 2025.
В аэропорту Шереметьево зафиксированы задержки на вылет. Рейс EY 848 Etihad Airways в Абу-Даби задерживается на 1 час 35 минут до 07:45. Рейс DP 6913 Победа в Минеральные Воды переносится с 07:20 на 08:00.
Рейс YC 232 Ямал в Салехард задерживается на 50 минут до 12:35. Полностью отменен рейс SU 5800 Аэрофлота во Владивосток, запланированный на 15:50.
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Критическая задержка у рейса SU 1883 из Бишкека — посадка в 14:37 вместо 07:45 (задержка почти 7 часов). Рейс SU 1383 из Ханты-Мансийска совершит посадку в 09:50 вместо 08:10 (задержка 1 час 40 минут).
Рейс SU 1395 из Перми задерживается на 44 минуты до 09:34. Рейс SU 1407 из Екатеринбурга прибудет в 10:01 вместо 09:20. Рейс YC 189 из Нового Уренгоя задерживается на 19 минут до 09:44.
Экстремальная задержка у рейса SU 1877 из Бухары — посадка в 01:12 следующего дня вместо 09:50 (задержка более 15 часов). Рейс SU 233 из Дели задерживается на 24 минуты до 10:34. Рейс YC 231 из Салехарда совершит посадку в 11:30 вместо 10:10 (задержка 1 час 20 минут).
Рейс SU 1307 из Новосибирска задерживается на 25 минут до 11:10. Рейс SU 1457 из Кемерово прибудет в 11:31 вместо 10:45. Значительная задержка у рейса SU 1711 из Хабаровска — посадка в 12:32 вместо 11:05. Рейс SU 1443 из Иркутска задерживается на 1 час 27 минут до 12:37.
Рейс SU 1895 из Оша совершит посадку в 11:58 вместо 11:40. Рейс SU 1943 из Алматы задерживается на 29 минут до 12:14. Рейсы из Пхеньяна (N4 6108) и Казани (N4 60) задерживаются на час до 13:20 и 13:30 соответственно.
Рейс SU 1731 из Петропавловска-Камчатского прибудет в 14:08 вместо 13:35. Рейс SU 1705 из Владивостока задерживается на 21 минуту до 14:26. Рейс SU 1153 из Сочи совершит посадку в 15:02 вместо 14:40. Рейс SU 5813 из Петропавловска-Камчатского задерживается на 19 минут до 16:24.
Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге (Пулково) 24 декабря 2025.
В аэропорту Пулково наблюдаются серьезные задержки. Рейс UJ 626 Almasria universal airlines в Шарм-эль-Шейх задерживается на 1 час 55 минут до 09:00 вместо 07:05. Рейс U6 391 Уральские авиалинии в Калининград значительно задерживается — вылет переносится с 10:05 на 13:30 (задержка 3 часа 25 минут).
Рейс HY 9712 Uzbekistan Airways в Термез задерживается на 3 часа 5 минут до 14:20. Рейс S7 6410 в Иркутск переносится с 12:25 на 12:50. Рейс U6 2879 в Душанбе задерживается на 2 часа 30 минут до 19:10. Полностью отменен рейс U6 8531 в Душанбе, запланированный на 06:10.
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса UJ 625 из Шарм-эль-Шейха — посадка в 07:48 вместо 06:05 (задержка 1 час 43 минуты). Рейс DP 550 из Челябинска совершит посадку в 08:04 вместо 06:55.
Критическая задержка у рейса U6 2734 из Оша — посадка в 18:00 вместо 07:40 (задержка более 10 часов). Рейс 5N 502 из Екатеринбурга задерживается на 20 минут до 08:25. Рейс FV 6188 из Москвы прибудет в 09:03 вместо 08:40.
Рейс N4 314 из Барнаула задерживается на 29 минут до 10:09. Значительная задержка у рейса HY 9637 из Ургенча — посадка в 12:45 вместо 09:45 (задержка 3 часа). Рейс S7 6409 из Иркутска совершит посадку в 12:04 вместо 11:25. Полностью отменен прилет рейса U6 8532 из Душанбе, запланированный на 18:10.
Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 24 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 24 декабря 2025.
В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки. Рейс U6 219 в Сочи задерживается на 1 час 10 минут до 10:00. Рейс 4S 3322 Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх переносится с 09:25 на 10:00. Рейс UT 281 ЮТэйр в Самару задерживается на 1 час 25 минут до 13:15. Рейс UT 302 в Ханты-Мансийск переносится с 18:00 на 18:50. Полностью отменен рейс WZ 3145 Red Wings в Пхукет, запланированный на 02:25.
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса U6 623 из Читы — посадка в 10:25 вместо 09:05 (задержка 1 час 20 минут). Критическая задержка у рейса WZ 1026 из Уфы — посадка в 13:25 вместо 09:25 (задержка 4 часа). Рейс U6 174 из Хабаровска совершит посадку в 11:05 вместо 09:55.
Рейс UT 1106 из Уфы задерживается на 1 час 55 минут до 12:25. Рейс U6 572 из Владивостока прибудет в 13:05 вместо 11:05 (задержка 2 часа). Рейс SU 855 из Саньи задерживается на 20 минут до 13:50. Рейс U6 404 из Калининграда совершит посадку в 17:35 вместо 17:05. Рейс UT 282 из Самары задерживается на 35 минут до 17:45. Значительная задержка у рейса N4 5582 из Утапао — посадка в 21:45 вместо 19:10 (задержка 2 часа 35 минут). Отменен прилет рейса WZ 3146 из Пхукета, который должен был совершить посадку в 00:55.
Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 24 декабря 2025.
В аэропорту Пашковский рейс HY 688 Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается на 35 минут до 11:05. Рейс UT 434 ЮТэйр в Тюмень переносится с 11:45 на 12:25.
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса HY 687 из Ташкента — посадка в 09:53 вместо 09:00. Рейс SU 769 из Дубая задерживается на 27 минут до 10:22. Рейс A4 3088 из Дубая совершит посадку в 10:50 вместо 10:20.
Задержки авиарейсов в Новосибирске 24 декабря 2025.
В аэропорту Толмачево рейс SZ 222 Сомон Эйр в Душанбе значительно задерживается — вылет переносится с 15:45 на 20:40 (задержка почти 5 часов).
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса S7 5242 из Мирного — посадка в 12:09 вместо 11:45. Рейс S7 5204 из Владивостока совершит посадку в 12:55 вместо 12:10. Критическая задержка у рейса SZ 221 из Душанбе — посадка в 19:37 вместо 14:15 (задержка более 5 часов).
Задержки авиарейсов в Самаре 24 декабря 2025.
В аэропорту Курумоч рейс A4 4047 Азимут в Нижневартовск задерживается на 4 часа 5 минут до 10:20 вместо 06:15. Рейс A4 6308 в Минеральные Воды переносится с 13:45 на 17:20 (задержка 3 часа 35 минут). Рейс UT 282 ЮТэйр в Екатеринбург задерживается на час до 15:05.
Среди прилетающих рейсов серьезная задержка у рейса A4 6307 из Минеральных Вод — посадка в 09:00 вместо 05:15 (задержка почти 4 часа). Рейс A4 4048 из Нижневартовска совершит посадку в 15:40 вместо 12:45 (задержка почти 3 часа). Рейс UT 281 из Екатеринбурга задерживается на 1 час 10 минут до 14:10. Рейс U6 2928 из Душанбе прибудет в 15:25 вместо 14:25.
Задержки авиарейсов в Саратове 24 декабря 2025.
В аэропорту Гагарин рейс WZ 1927 Red Wings в Новый Уренгой задерживается на 20 минут до 09:00 вместо 08:40.
Задержки авиарейсов в Сочи 24 декабря 2025.
В аэропорту Сочи рейс U6 7419 Уральские авиалинии в Дубай задерживается на 1 час 35 минут до 10:45. Рейс SU 1153 Аэрофлот в Москву переносится с 11:05 на 11:35. Рейс U6 220 в Екатеринбург задерживается на 40 минут до 12:30. Рейс U6 280 в Москву переносится с 14:25 на 15:45 (задержка 1 час 20 минут).
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса U6 2520 из Оша — посадка в 09:35 вместо 07:50 (задержка 1 час 45 минут). Рейс SU 1152 из Москвы совершит посадку в 11:35 вместо 10:05 (задержка 1 час 30 минут). Рейс U6 219 из Екатеринбурга задерживается на 40 минут до 11:30.
Экстремальная задержка у рейса N4 494 из Новокузнецка — посадка в 04:19 следующего дня вместо 11:20 (задержка более 17 часов). Рейс UT 511 из Сургута задерживается на 30 минут до 12:20. Рейс U6 279 из Москвы прибудет в 14:50 вместо 13:25 (задержка 1 час 25 минут).
Особые ситуации с авиарейсами 24 декабря 2025.
В аэропорту Елизово (Петропавловск-Камчатский) задерживается вылет рейса SU-5813 в Москву — самолет покинет Камчатку в 16:45 вместо запланированного времени. Рейс SU-1730 из Москвы прилетит на полуостров в 11:10 с небольшой задержкой.
Четыре рейса из России — Москвы и Санкт-Петербурга — в узбекские города Бухару, Ургенч и Термез утром вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения. Речь идет о рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Бухару, «Азимута» из Москвы в Термез, Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч. Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.