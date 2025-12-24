Свердловчанин 14 лет прятал женщину в подвале

Тело обнаружили в подвале во время работ на территории фермерского хозяйства.
В Березовском (Свердловская область) к 16 годам приговорили 41-летнего жителя поселка Прищаново Рустама Кадырова. Мужчина убил знакомую, а после сбросил ее тело в подвал на ферме. Погибшую обнаружили лишь спустя 14 лет.
«13 февраля 2011 года между осужденным и потерпевшей, передвигавшимися на автомобиле марки “Шкода Октавия” по региональной дороге “г. Березовский — пос. Старопышминск”, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, свидетелем которого была общая знакомая, также находившаяся в автомобиле», — поделились в прокуратуре Свердловской области.
Мужчина остановился, потребовал от женщины, чтобы она вышла из машины. После этого он несколько раз ударил свердловчанку по голове руками и ногами, из-за чего она умерла. Пытаясь скрыть преступление, осужденный отвез тело в Прищаново и сбросил его в подвальное помещение фермы, заложив вход строительным мусором.
«Место нахождения трупа женщины обнаружено спустя 14 лет в ходе производимых работ на территории фермерского хозяйства. Проведенной молекулярно-генетической экспертизой установлено, что обнаруженные останки принадлежат потерпевшей», — рассказали в ведомстве.
Березовский городской суд назначил Кадырову наказание в виде 16 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.