Свердловчанин 14 лет прятал женщину в подвале

Мужчина остановился, потребовал от женщины, чтобы она вышла из машины. После этого он несколько раз ударил свердловчанку по голове руками и ногами, из-за чего она умерла. Пытаясь скрыть преступление, осужденный отвез тело в Прищаново и сбросил его в подвальное помещение фермы, заложив вход строительным мусором.