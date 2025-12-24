На трассе ХМАО из-за оторвавшегося колеса произошла массовая авария

Авария произошла на трассе в Ханты-Мансийском районе.
На трассе в Ханты-Мансийском районе Volkswagen врезался в Toyota. Во время аварии у первой иномарки оторвалось колесо, в которое влетело третье авто «Kia».
«При выполнении маневра “обгон” (на участке дороги, где он разрешен), [водитель Volkswagen] не убедилась в безопасности и допустила столкновение со встречным автомобилем “Toyota”. От удара переднее колесо Volkswagen отбросило на правую сторону дороги по ходу движения, на которое впоследствии наехал автомобиль “Kia”», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на 945 километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 23 декабря. Во время аварии два пассажира Toyota получили травмы.