На трассе ХМАО из-за оторвавшегося колеса произошла массовая авария

«При выполнении маневра “обгон” (на участке дороги, где он разрешен), [водитель Volkswagen] не убедилась в безопасности и допустила столкновение со встречным автомобилем “Toyota”. От удара переднее колесо Volkswagen отбросило на правую сторону дороги по ходу движения, на которое впоследствии наехал автомобиль “Kia”», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.