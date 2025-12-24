Пермский общественник внесен в российский перечень террористов и экстремистов

3 сентября 2024 года мужчина уже был признан виновным в разжигании ненависти. Позднее, 24 сентября 2024 года, его вновь задержали за националистические высказывания, после чего назначили административный арест сроком на пять суток. По аналогичным статьям Юшков* привлекался к ответственности также в 2018 и 2022 годах.