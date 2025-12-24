Пермский общественник внесен в российский перечень террористов и экстремистов

В марте 2025 года в его адрес было выдвинуто обвинение в возбуждении межнациональной розни.
Общественный деятель из Перми Роман Юшков* включен в российский перечень террористов и экстремистов. В марте 2025 года в его адрес было выдвинуто обвинение в возбуждении межнациональной розни.
«В разделе “Перечень террористов и экстремистов (включенные)…” указано: “Юшков Роман Авенирович*, 31 октября 1970 года рождения, город Пермь Пермской области”», — сказано в перечне на сайте Росфинмониторинга.
В апреле Дзержинский районный суд Перми продлил Юшкову* меру пресечения еще на два месяца. В соответствии с решением суда он обязан ежедневно к 21:00 находиться по адресу регистрации, а также ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом.
3 сентября 2024 года мужчина уже был признан виновным в разжигании ненависти. Позднее, 24 сентября 2024 года, его вновь задержали за националистические высказывания, после чего назначили административный арест сроком на пять суток. По аналогичным статьям Юшков* привлекался к ответственности также в 2018 и 2022 годах.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.