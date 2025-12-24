Смертельный сон: в Татарстане две женщины погибли из-за уснувшего за рулем водителя

В Кайбицком районе Татарстана суд рассмотрел дело 21 летнего водителя, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП.
Все случилось 29 апреля 2025 года на трассе М 12 «Восток» (участок Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Молодой мужчина ехал на KIA RIO и на 725 м километре заснул. Машина врезалась в грузовик SITRAK, который двигался впереди по правой полосе. После этого легковушка перевернулась. Последствия оказались смертельными для двух пассажирок этой машины — они погибли на месте.
Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В итоге ему назначили 3 года лишения свободы в колонии поселении и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.