Дело о нецелевых тратах в размере 1,8 миллиарда рублей возбудили в Норильске

Уголовное дело о нецелевых тратах бюджета в размере 1,8 миллиарда рублей, выделенных на ликвидацию свалок в Арктике, возбуждено в Норильске. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
— В 2023 году в бюджет Норильска поступило 909 миллионов рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 2024 году — 1,285 миллиарда рублей. Эти целевые средства, по закону, должны были уйти на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда в Арктике, — говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом 11 объектов накопленного вреда даже не были учтены в реестре.
Сотрудник коммерческой фирмы в Москве обокрал работодателя на 30 миллионов рублей. Он похитил 141 ноутбук для дальнейшей перепродажи. Мужчину задержали на рабочем месте.
Ранее бывшего генерального директора компании «Иванстрой» Андрея Пучкова заочно осудили на 14 лет колонии за хищение 90 миллиардов рублей. Бизнесмен похитил деньги при строительстве нескольких жилых комплексов.