Дело о нецелевых тратах в размере 1,8 миллиарда рублей возбудили в Норильске

— В 2023 году в бюджет Норильска поступило 909 миллионов рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 2024 году — 1,285 миллиарда рублей. Эти целевые средства, по закону, должны были уйти на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда в Арктике, — говорится в Telegram-канале ведомства.