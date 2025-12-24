Сотрудники ДПС погибли из-за взрыва в Москве

СМИ сообщили о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве.
Два сотрудника ДПС, пострадавшие утром 24 декабря при взрыве на юго-востоке Москвы, скончались от полученных ранений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.
Как сообщило издание «Известия» со ссылкой на свой источник, оба полицейских погибли после того, как неизвестный метнул взрывное устройство в их служебный автомобиль ГИБДД. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, где несколькими днями ранее был подорван автомобиль российского генерала.
Взрыв на парковке прогремел утром в воскресенье, 24 декабря. По предварительной информации, нападавший после броска скрылся с места происшествия. Данный инцидент произошел в том же районе, где утром 22 декабря в результате подрыва своего автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Ммашина генерала успела проехать небольшое расстояние, после чего произошел взрыв; спасти Сарварова не удалось. В числе версий следствия рассматривается и возможная причастность украинских спецслужб к организации теракта.