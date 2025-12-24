Сотрудники ДПС погибли из-за взрыва в Москве

Взрыв на парковке прогремел утром в воскресенье, 24 декабря. По предварительной информации, нападавший после броска скрылся с места происшествия. Данный инцидент произошел в том же районе, где утром 22 декабря в результате подрыва своего автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Ммашина генерала успела проехать небольшое расстояние, после чего произошел взрыв; спасти Сарварова не удалось. В числе версий следствия рассматривается и возможная причастность украинских спецслужб к организации теракта.