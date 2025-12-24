Ричмонд
Два взрыва прогремели в приморском Уссурийске

В администрации Приморья сообщили, что причиной двух хлопков в Уссурийске стало сварочное оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Два взрыва, раздавшиеся ранним утром в Уссурийске в районе переулка Западный, были вызваны воспламенением и последующей детонацией сварочного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на данные антитеррористической комиссии края, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. Ими был оцеплен район, где прозвучали хлопки, а также перекрыто движение транспорта.

В администрации региона подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, а повреждения инфраструктуре или зданиям нанесены не были.

Прежде KP.RU сообщал, что участок на улице Елецкой на юге Москвы оцеплен после инцидента, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. На месте неназванного происшествия работают следователи, криминалисты, полиция, Росгвардия и бригады скорой помощи.