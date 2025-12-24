Два взрыва прогремели в приморском Уссурийске

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на данные антитеррористической комиссии края, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. Ими был оцеплен район, где прозвучали хлопки, а также перекрыто движение транспорта.