Два взрыва прогремели в приморском Уссурийске

Два взрыва, раздавшиеся ранним утром в Уссурийске в районе переулка Западный, были вызваны воспламенением и последующей детонацией сварочного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
Как уточнили в ведомстве со ссылкой на данные антитеррористической комиссии края, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники специальных и экстренных служб. Ими был оцеплен район, где прозвучали хлопки, а также перекрыто движение транспорта.
В администрации региона подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, а повреждения инфраструктуре или зданиям нанесены не были.
